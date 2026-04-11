A Roma, diverse centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione nazionale a sostegno della popolazione cubana, colpita dalla crisi energetica e dall’embargo imposto dagli Stati Uniti. Durante la protesta sono stati esposti striscioni contro l’amministrazione americana e contro alcuni leader internazionali, chiedendo la fine dell’embargo e affermando che Cuba non rappresenta una minaccia. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con interventi e bandiere cubane in mostra.

Diverse centinaia di persone hanno sfilato a Roma per la manifestazione nazionale a sostegno della popolazione cubana, colpita dalla crisi energetica e dall’embargo Usa. Il percorso del corteo – dal titolo ‘ Cuba non è una minaccia ‘ –, con termine a piazzale Ostiense, ha attraversato via di San Gregorio e viale Aventino. Partito dal Colosseo, è arrivato fino a Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza nella Capitale. Tra i manifestanti molte famiglie e anche striscioni contro il presidente Usa, Donald Trump, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e la premier Giorgia Meloni, oltre a bandiere dei movimenti di sinistra. L'articolo Centinaia di persone in piazza a Roma per Cuba: “Non è una minaccia, basta embargo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centinaia di persone in piazza a Roma per Cuba: “Non è una minaccia, basta embargo”. Striscioni contro Trump e Netanyahu

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