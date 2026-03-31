Recentemente si è saputo che un'azienda petrolifera russa è riuscita a spedire carburante a Cuba, nonostante le sanzioni statunitensi. La petroliera ha raggiunto l'isola senza rispettare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, sollevando domande sui motivi di questa operazione. La consegna avviene in un momento di crisi energetica a Cuba, che ha portato a una maggiore richiesta di approvvigionamenti di petrolio.

Nonostante il blocco imposto dagli stessi Stati Uniti: c'entra la crisi energetica nell'isola, ma anche la guerra in Medio Oriente Lunedì la petroliera russa Anatoly Kolodkin è arrivata a Cuba. È la prima a raggiungere l’isola dopo quasi tre mesi di blocco imposto dagli Stati Uniti, che avevano minacciato dazi contro qualsiasi paese avesse inviato carburante verso il territorio cubano. L’obiettivo esplicito del presidente statunitense Donald Trump è mettere in grossa difficoltà l’economia di Cuba e provocare la caduta del regime che la governa dal 1959. Quindi: perché Trump ha permesso alla petroliera di aggirare il blocco che lui stesso aveva imposto? Ci sono varie spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché Trump ha permesso a una petroliera russa di arrivare a Cuba?

Articoli correlati

A Cuba sta arrivando una petroliera russa con oltre 600mila barili di greggio, Trump non “l’ha bloccata”Un carico strategico di petrolio russo arriva a Cuba e offre un temporaneo sollievo alla grave crisi energetica dell’isola.

Petroliera russa verso Cuba: Trump apre una breccia nelle sanzioniUna petroliera russa sta per sfidare le restrizioni di Washington e raggiungere Cuba, portando un carico vitale di greggio dopo mesi di digiuno...

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Unico interesse: il clan. Così il capitale sta cannibalizzando la non più utile democrazia; Perché il prezzo dell’oro è crollato; Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Musica, propaganda MAGA e identità culturale nell’America di Trump.

Kharg, perché Trump ha attaccato e perché l'isola è strategica per l'IranGli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Donald Trump ha annunciato che gli Usa hanno sferrato pesanti attacchi aerei ... ilmessaggero.it

Kharg nel mirino di Trump: perché l’isola del petrolio può cambiare la guerra x.com

Se Giorgia Meloni sta pensando di andare a elezioni anticipate è perché la prossima legge di bilancio, tra regole europee, spread, promesse a Trump e crisi economica sarà un vero problema L'analisi a cura del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato: h facebook