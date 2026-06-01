Csn sulla variante del Pai | Più manutenzione meno consumo di suolo e priorità chiare sugli interventi

Notizia in breve

Il gruppo Cesena Siamo Noi ha presentato osservazioni sulla variante del Piano assetto idrogeologico (Pai) del bacino del Savio. La proposta si concentra su un aumento della manutenzione, una riduzione del consumo di suolo e l’indicazione di priorità chiare sugli interventi da realizzare. Le osservazioni sono state depositate per contribuire alla discussione sulla pianificazione territoriale e sulla gestione delle risorse idriche nella zona.