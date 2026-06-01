Csn sulla variante del Pai | Più manutenzione meno consumo di suolo e priorità chiare sugli interventi

Da cesenatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo Cesena Siamo Noi ha presentato osservazioni sulla variante del Piano assetto idrogeologico (Pai) del bacino del Savio. La proposta si concentra su un aumento della manutenzione, una riduzione del consumo di suolo e l’indicazione di priorità chiare sugli interventi da realizzare. Le osservazioni sono state depositate per contribuire alla discussione sulla pianificazione territoriale e sulla gestione delle risorse idriche nella zona.

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Cesena Siamo Noi ha depositato le proprie osservazioni alla variante del Piano assetto idrogeologico (Pai) relativa al bacino del Savio, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo ad una riflessione che riguarda il futuro e la sicurezza dell’intero territorio.“Le alluvioni del 2023 e del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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