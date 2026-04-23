Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato oggi il nuovo Piano Operativo Comunale, uno strumento che definisce le decisioni urbanistiche della città. Questo piano si basa sulle linee guida del Piano Strutturale approvato a marzo 2023 e prevede l’obiettivo di portare la popolazione a 100.000 abitanti. Tra le principali scelte ci sono anche la riduzione del consumo di suolo e l’aumento delle aree verdi urbane.

Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato oggi l’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC), lo strumento urbanistico che traduce in scelte operative le linee guida del Piano Strutturale approvato nel marzo 2023. La decisione arriva al termine di una seduta iniziata ieri e proseguita nella giornata odierna, dopo un lungo percorso di confronto istituzionale e partecipazione pubblica. Con l’adozione del POC si apre ora la fase delle osservazioni, che durerà 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt. Successivamente saranno esaminate le proposte per arrivare all’approvazione definitiva entro la fine del 2026. Il sindaco Michele Conti ha definito il provvedimento “un passaggio fondamentale per il futuro della città”, sottolineando il lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici tecnici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pisa, approvato il Piano Operativo Comunale: “Città verso i 100mila abitanti, meno consumo di suolo e più verde urbano”

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