Il CSIO di Roma presenta problemi nelle tribune e nei servizi, che risultano insufficienti rispetto ad altre città. La struttura, che celebra un anniversario importante, fatica a offrire aree hospitality, ristorazione e zone coperte adeguate. Il modello economico attuale sembra limitare lo sviluppo di Piazza di Siena, compromettendo l’esperienza degli spettatori e la possibilità di attrarre un pubblico più ampio. La situazione evidenzia criticità nell’infrastruttura e nella gestione dell’evento.

Piazza di Siena, cent'anni di storia, ma quale futuro? Quest’anno ci è stato raccontato che il 2026 è il "Centenario" dello CSIO di Roma Piazza di Siena, ma è vero, solo in parte. Il centenario riguarda infatti i cento anni trascorsi dal 1926, anno del riconoscimento internazionale della manifestazione. Le edizioni effettivamente disputate sono però novantatré. Un dettaglio, ma anche i dettagli raccontano molto di come si scelga di narrare la storia. La domanda, tuttavia, è un'altra: cosa è diventato oggi lo CSIO di Piazza di Siena? Per decenni è stato il più grande appuntamento dell'equitazione italiana. Un evento capace di attrarre non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche pubblico, famiglie, appassionati, la Roma bene e i semplici curiosi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilgiornaleditalia.it - CSIO di Roma, tra centenario e criticità: da tribune e servizi insufficienti a un modello economico che frena il futuro di Piazza di Siena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza di Siena: Taboga e Farina del Centro Ippico Piceno al CSioIn occasione dell’evento di Piazza di Siena, due atlete del Centro Ippico Piceno si preparano per la competizione al CSio.

CSIO Piazza di Siena: al via la Coppa delle Nazioni Intesa SanpaoloÈ iniziata la 91ª edizione della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, parte dello CSIO di Roma.

Temi più discussi: Piazza di Siena 2026: concorso ippico a Roma; Gran Premio Roma, vince l'italiano Piergiorgio Bucci: Coronato il sogno. Esultanza del pubblico; Tanta Italia nel primo giorno dello CSIO del centenario a Piazza di Siena; Equitazione a Piazza di Siena, mercoledì le sfide del Polo, giovedì le prime gare del Concorso ippico.

Un'impresa scritta nel destino. Il GP Roma torna tricolore nell'anno dei Centenari FISE e Piazza di Siena Successo di Bucci in sella a Pallieter Vd N. Ranch: 24esima vittoria italiana nella storia della gara del CSIO Master D'Inzeo, 8 anni dopo quella di Lore x.com

Piazza di Siena, Gualtieri: Modello unico per sport e per cittàRoma, 31 mag. (askanews) – La stretta di mano tra Piergiorgio Bucci vincitore del Rolex Gran Premio – l’evento clou dello CSIO Piazza di Siena 100 anni-Master d’Inzeo – e il sindaco di Roma Roberto Gu ... askanews.it

CSIO Piazza di Siena a Roma tra competizioni e costruzione di competenze future con UniBologna e IEDROMA - Non solo competizione nel programma internazionale del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena a Roma, ma anche uno sguardo al futuro delle competenze dei grandi eventi sportivi.In oc ... primapress.it