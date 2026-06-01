CSIO di Roma tra centenario e criticità | da tribune e servizi insufficienti a un modello economico che frena il futuro di Piazza di Siena
Il CSIO di Roma presenta problemi nelle tribune e nei servizi, che risultano insufficienti rispetto ad altre città. La struttura, che celebra un anniversario importante, fatica a offrire aree hospitality, ristorazione e zone coperte adeguate. Il modello economico attuale sembra limitare lo sviluppo di Piazza di Siena, compromettendo l’esperienza degli spettatori e la possibilità di attrarre un pubblico più ampio. La situazione evidenzia criticità nell’infrastruttura e nella gestione dell’evento.
Piazza di Siena, cent'anni di storia, ma quale futuro? Quest’anno ci è stato raccontato che il 2026 è il "Centenario" dello CSIO di Roma Piazza di Siena, ma è vero, solo in parte. Il centenario riguarda infatti i cento anni trascorsi dal 1926, anno del riconoscimento internazionale della manifestazione. Le edizioni effettivamente disputate sono però novantatré. Un dettaglio, ma anche i dettagli raccontano molto di come si scelga di narrare la storia. La domanda, tuttavia, è un'altra: cosa è diventato oggi lo CSIO di Piazza di Siena? Per decenni è stato il più grande appuntamento dell'equitazione italiana. Un evento capace di attrarre non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche pubblico, famiglie, appassionati, la Roma bene e i semplici curiosi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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