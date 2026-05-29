CSIO Piazza di Siena | al via la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

Notizia in breve

È iniziata la 91ª edizione della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, parte dello CSIO di Roma. La competizione si svolge presso il centro ippico e comprende una prova di salto ostacoli a squadre. Durante l’evento, sono state eseguite anche esibizioni delle Frecce Tricolori. La manifestazione coinvolge alcuni dei principali cavalli e cavalieri, con gare che si svolgono nell’arco di più giorni.