CSIO Piazza di Siena | al via la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo
È iniziata la 91ª edizione della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, parte dello CSIO di Roma. La competizione si svolge presso il centro ippico e comprende una prova di salto ostacoli a squadre. Durante l’evento, sono state eseguite anche esibizioni delle Frecce Tricolori. La manifestazione coinvolge alcuni dei principali cavalli e cavalieri, con gare che si svolgono nell’arco di più giorni.
Cosa: La 91ª edizione della prestigiosa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, cuore pulsante dello CSIO di Roma, arricchita dallo spettacolo delle Frecce Tricolori.. Dove e Quando: Ovale monumentale di Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma. La gara a squadre è prevista per le 14:30.. Perché: Per vivere le emozioni dell’equitazione ai massimi livelli mondiali, assistendo alla sfida tra le potenze dell’ostacolismo internazionale in una cornice storica senza eguali.. Il verde rigoglioso di Villa Borghese fa da cassa di risonanza a un appuntamento che scandisce, da ormai quasi un secolo, i ritmi dell’equitazione internazionale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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