Alle origini dell’antisemitismo | presentazione del libro ' Il discorso del rabbino'

Mercoledì 6 maggio alle 17, presso la Domus Mazziniana in via Massimo d’Azeglio 14, si terrà la presentazione del libro di Ignazio Veca dell’Università di Pavia intitolato “Il Discorso del Rabbino”. L’evento, che si svolge in un contesto culturale, si concentra sulla pubblicazione e il contenuto del volume, senza includere interventi di altri relatori o approfondimenti sul tema dell’antisemitismo.

Mercoledì 6 maggio alle 17.00 alla Domus Mazziniana (via Massimo d’Azeglio 14), si tiene la presentazione del volume di Ignazio Veca (Università di Pavia) “Il Discorso del Rabbino. Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno” (il Mulino, 2025).Il volume, che inaugura la collana.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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