Crotone dottoressa di guardia medica è un ‘fantasma’ | scatta sospensione per un anno

Notizia in breve

Una dottoressa di guardia medica nel Crotonese è stata sospesa per un anno dopo essere risultata assente durante i turni, pur attestando falsamente la presenza. La sospensione è stata decisa dopo verifiche sulle sue presenze e assenze nelle ore di servizio. La professionista avrebbe dovuto fornire assistenza ai cittadini di un comune locale, ma le verifiche hanno evidenziato che spesso risultava assente senza giustificato motivo. La decisione è stata presa dall’autorità sanitaria competente.