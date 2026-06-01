Crotone dottoressa di guardia medica è un ‘fantasma’ | scatta sospensione per un anno
Una dottoressa di guardia medica nel Crotonese è stata sospesa per un anno dopo essere risultata assente durante i turni, pur attestando falsamente la presenza. La sospensione è stata decisa dopo verifiche sulle sue presenze e assenze nelle ore di servizio. La professionista avrebbe dovuto fornire assistenza ai cittadini di un comune locale, ma le verifiche hanno evidenziato che spesso risultava assente senza giustificato motivo. La decisione è stata presa dall’autorità sanitaria competente.
(Adnkronos) – Avrebbe dovuto garantire assistenza sanitaria ai cittadini di Petilia Policastro, nel Crotonese, ma in realtà risultava spesso assente, pur attestando falsamente la propria presenza. Per questo motivo una dottoressa è stata raggiunta da una misura cautelare interdittiva che dispone la sospensione dall'esercizio della professione nel Servizio sanitario nazionale per un anno. Il provvedimento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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