Una discussione sulla continuità assistenziale e la guardia medica continua a tenere banco nella città, con il coinvolgimento di rappresentanti dell’Asl e del Comune, dopo che un consigliere comunale ha presentato un ordine del giorno in consiglio. Nonostante le richieste, non ci sono state variazioni o riduzioni nel servizio di guardia medica, che rimane al centro delle attenzioni pubbliche e politiche.

ASSISI – Servizio di continuità assistenziale e guardia medica, la polemica non si placa. Dopo l’ordine del giorno presentato in consiglio comunale da Francesco Fasulo, capogruppo di Forza Italia, sono scesi in campo Asl e Comune. La direzione del Distretto Assisano dell’Usl Umbria 1 dal canto suo ha puntualizzato e argomentato con un articolato intervento: non è stata avviata procedura né assunta alcuna decisione che preveda la chiusura del servizio presso la sede di Santa Maria degli Angeli. Anche il Comune, con il sindaco Valter Stoppini, evidenzia come non risulti avviata alcuna procedura amministrativa né adottato alcun provvedimento formale volto alla cessazione del servizio presso la sede di Santa Maria degli Angeli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bufera guardia medica: "Nessuna riduzione"

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