Bargagli resta senza polo di guardia medica
Martedì 19 maggio 2026 si è tenuta una seduta del consiglio regionale durante la quale si è discusso della sospensione del servizio di guardia medica a Bargagli. La decisione ha portato alla chiusura del polo di assistenza sanitaria presente nel paese, senza che siano state fornite indicazioni sulle modalità di copertura delle emergenze o sui servizi sanitari sostitutivi. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni locali.
Niente più guardia medica a Bargagli. La questione è stata affrontata in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 19 maggio 2026.Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente) ha chiesto alla Giunta i motivi per i quali vuole procedere alla chiusura del polo di continuità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Guardia medica a Palizzi, arriva la conferma: il presidio resta attivo
Guardia medica: tagli di 86 milioni, Altopascio e Moriano senza assistenzaNelle zone di Altopascio e Ponte a Moriano, la riduzione degli orari della guardia medica sta generando un significativo disagio per i cittadini.