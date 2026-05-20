Bargagli resta senza polo di guardia medica

Martedì 19 maggio 2026 si è tenuta una seduta del consiglio regionale durante la quale si è discusso della sospensione del servizio di guardia medica a Bargagli. La decisione ha portato alla chiusura del polo di assistenza sanitaria presente nel paese, senza che siano state fornite indicazioni sulle modalità di copertura delle emergenze o sui servizi sanitari sostitutivi. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni locali.

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