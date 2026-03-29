Crolla palazzina abbandonata a Licata Vigili del Fuoco sul posto | In corso verifiche tra le macerie

Una palazzina di tre piani situata a Licata, nell'Agrigentino, è crollata. L'edificio era disabitato, ma ospitava persone senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno effettuando verifiche tra le macerie per accertare eventuali presenze e le cause dell'incidente. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

Una palazzina di tre piani è crollata a Licata, nell'Agrigentino. L'immobile era disabitato, ma rifugio di persone senza fissa dimora. In corso le verifiche dei Vigili del Fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia e il sindaco Angelo Balsamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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