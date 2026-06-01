Martedì pomeriggio si giocherà un’amichevole tra Croazia e Belgio a Fiume, in vista del mondiale. La partita è prevista per le 18:00.

Nel tardo pomeriggio di martedì è prevista un’interessante amichevole pre-mondiale con due squadre europee protagoniste: a Fiume è in programma la sfida tra Croazia e Belgio. La squadra di Dalic è inserita nel gruppo L, con Inghilterra, Ghana e Panama: arriva alla rassegna iridata con un percorso più che buono nel girone di qualificazione, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Croazia-Belgio (Amichevole di preparazione, 02-06-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Gli attacchi hanno la meglio sulle difese?

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