Brasile-Croazia Amichevole 01-04-2026 ore 02 | 00 | formazioni quote pronostici Entrambi gli attacchi a segno?
Il Brasile, guidato da Ancelotti, si prepara per un’amichevole contro la Croazia a Orlando, in programma il 1° aprile 2026 alle 2:00. Dopo aver perso in un’altra amichevole contro la Francia, la squadra brasiliana cerca di migliorare la propria condizione in vista del prossimo mondiale. Entrambe le nazionali sono attese in campo con i propri attaccanti pronti a segnare.
Prosegue con qualche intoppo la marcia di avvicinamento del Brasile di Ancelotti al prossimo mondiale: dopo la sconfitta in amichevole di qualche giorno fa con la Francia, la Sele. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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