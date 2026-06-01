Elettra Lamborghini ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra i suoi addominali scolpiti. La cantante ha commentato con un messaggio rivolto ai follower, evidenziando il suo fisico. La pubblicazione segue un periodo di critiche legate al suo dimagrimento, con l’artista che ora si mostra in forma. La clip ha ricevuto commenti da parte dei fan e dei detrattori, senza ulteriori dichiarazioni da parte dell’interessata.

Elettra Lamborghini si è buttata alle spalle le polemiche dell’anno scorso, pubblicando un video sul suo profilo Instagram mettendo in evidenza i suoi addominali scolpiti, affermando “ guardate che fisicata ”. Niente filtri, niente angolazioni strategiche, solo il risultato di mesi di lavoro che la cantante ed ereditiera emiliana rivendica con orgoglio davanti ai suoi 7,2 milioni di follower. Solo qualche settimana fa, la stessa Elettra aveva ammesso di aver esagerato un po’ col dimagrimento, con i ritmi serrati del tour, gli impegni televisivi e professionali l’avevano portata a perdere più chili del previsto, tanto da sentirsi forse troppo magra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Criticata per il dimagrimento, oggi Elettra Lamborghini mostra gli addominali e si prende la rivincita

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L'intervista di Elettra Lamborghini - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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