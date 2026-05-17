Elettra Lamborghini e il marito Afrojack vivono in una proprietà che combina spazi ampi e riservatezza. La loro residenza si trova in una zona esclusiva, lontano dai riflettori pubblici, e si caratterizza per un design moderno e raffinato. La coppia ha scelto di mantenere privata la propria vita quotidiana, privilegiando l’intimità e il comfort. La villa si distingue per dettagli di pregio, adattandosi alle esigenze di una vita all’insegna del relax e della privacy.

Scopriamo insieme dove vive Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack. I due hanno scelto lusso e privacy. Elettra Lamborghini è una vera e propria icona del lusso, amata anche per la sua straordinaria simpatia. Ma dove vive con il marito Afrojack? La cantante non ha solo una casa, ma ha scelto di avere più abitazioni per rendere più confortevoli gli spostamenti dovuti al suo lavoro e a quello del suo compagno. Elettra Lamborghini ha deciso di vivere tra Miami, l’Italia e i Paesi Bassi, a seconda dei suoi impegni e quelli del marito Afrojack, pseudonimo di Nick Leonardus van de Wall, un dj professionista, produttore discografico e remixer Olandese. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dove vive Elettra Lamborghini oggi: la villa e la vita con Afrojack

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elettra Lamborghini - Voila (Sanremo 2026) [Testo/Lyrics]

Sullo stesso argomento

Chi è Afrojack, marito di Elettra Lamborghini: età, carriera, vita privata e il loro progetto di famigliaLa presenza di Elettra Lamborghini sul palco e in televisione è sempre accompagnata da una curiosità crescente verso la sua vita privata, soprattutto...

Leggi anche: Chi sono gli ex e le ex di Elettra Lamborghini, prima del marito Afrojack? Da Daniela Blume a Abraham Garcia

Elettra Lamborghini: chi è, età, dove vive, la casa a Miami, il matrimonio, il desiderio di avere figliNel settembre 2017, Elettra Lamborghini collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo Lamborghini Rmx. Dopo una partecipazione ai Wind Music Awards, nel febbraio 2018 Elettra Lamborghini ... ilmessaggero.it

Elettra Lamborghini, dove vive: l'appartamento di Miami, la casa a Bologna e la mega villa in stile Liberty nei Paesi BassiElettra Lamborghini possiede anche una mega villa in stile Liberty nei Paesi Bassi, terra di origine di suo marito Afrojack. In alcuni periodi dell'anno la coppia si trasferisce nella magione che, ... leggo.it