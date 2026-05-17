Dove vive Elettra Lamborghini oggi | la villa e la vita con Afrojack
Elettra Lamborghini e il marito Afrojack vivono in una proprietà che combina spazi ampi e riservatezza. La loro residenza si trova in una zona esclusiva, lontano dai riflettori pubblici, e si caratterizza per un design moderno e raffinato. La coppia ha scelto di mantenere privata la propria vita quotidiana, privilegiando l’intimità e il comfort. La villa si distingue per dettagli di pregio, adattandosi alle esigenze di una vita all’insegna del relax e della privacy.
Scopriamo insieme dove vive Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack. I due hanno scelto lusso e privacy. Elettra Lamborghini è una vera e propria icona del lusso, amata anche per la sua straordinaria simpatia. Ma dove vive con il marito Afrojack? La cantante non ha solo una casa, ma ha scelto di avere più abitazioni per rendere più confortevoli gli spostamenti dovuti al suo lavoro e a quello del suo compagno. Elettra Lamborghini ha deciso di vivere tra Miami, l’Italia e i Paesi Bassi, a seconda dei suoi impegni e quelli del marito Afrojack, pseudonimo di Nick Leonardus van de Wall, un dj professionista, produttore discografico e remixer Olandese. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Elettra Lamborghini - Voila (Sanremo 2026) [Testo/Lyrics]
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