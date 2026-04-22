LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pidcock si prende la rivincita su Dati Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari

Nella tappa di oggi del LIVE Tour of the Alps 2026, il ciclista Pidcock ha ottenuto una vittoria sulla frazione contro Dati. Bernal ha incrementato il suo vantaggio sugli avversari grazie agli abbuoni di tempo e si è avvicinato a Pellizzari in classifica generale. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale, tra le tappe della Freccia Vallone maschile e femminile, previste rispettivamente alle 11.50 e alle 15.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 15:02 Infinito Domenico Pozzovico, che al rientro a 43 anni suonati entra nella top ten della classifica generale. 14:59 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Giulio Pellizzari (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe) 2-Thymen Arensman (NED, INEOS Grenadiers) +0:04 3-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) +0:06 4- Mattia Gaffuri (ITA, Team Picnic PostNL) +0:06 5-Aleksandr Vlasov (RUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:10 6-Mathys Rondel (FRA, Tudor Pro Cycling Team) +0:19 7-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain-Victorious) +0:29 8-Chris Harper (AUS, Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Tommaso Dati del Team UKYO vince con uno sprint prepotente la prima tappa del Tour of the Alps. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati, Pellizzari controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa ... oasport.it È iniziata nel peggiore dei modi la terza tappa del Tour of the Alps. Pochi chilometri dopo il via, infatti, si è verificata una maxi caduta: 30 corridori coinvolti La corsa è stata neutralizzata per 21 minuti per consentire i soccorsi e le cure. Purtroppo tra i c - facebook.com facebook È iniziata nel peggiore dei modi la terza tappa del Tour of the Alps. Pochi chilometri dopo il via, infatti, si è verificata una maxi caduta: 30 corridori coinvolti La corsa è stata neutralizzata per 21 minuti per consentire i soccorsi e le cure. Purtroppo tra i c x.com