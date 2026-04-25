A Roma, con l'addio di Claudio Ranieri, si apre una nuova fase per la squadra, che ha affidato a Gian Piero Gasperini il ruolo di allenatore con pieni poteri. La proprietà Friedkin ha deciso di concentrare le responsabilità sul tecnico, mentre il giocatore Cristante è stato indicato come il leader del gruppo. Queste decisioni segnano un cambio di rotta rispetto al passato recente.

L’addio di Claudio Ranieri segna ufficialmente l’inizio di una nuova era in casa Roma, con Gian Piero Gasperini investito di “pieni poteri” dalla proprietà Friedkin. Nella giornata di oggi, sabato 25 aprile 2026, lo scenario delineato da La Gazzetta dello Sport descrive un tecnico pronto a ricoprire un ruolo da manager all’inglese, con un’influenza totale che va ben oltre il campo, specialmente in vista del possibile addio del DS Frederic Massara, con il quale il feeling non è mai scattato. La prima mossa del nuovo corso riguarda il blindaggio dello zoccolo duro, con Bryan Cristante elevato a leader assoluto del progetto tattico. Il rinnovo del centrocampista, precedentemente congelato dalla proprietà, è ora una formalità: Gasperini lo considera l’architetto della sua mediana, forte di un legame tecnico nato ai tempi dell’Atalanta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, pieni poteri a Gasperini: Cristante è il leader

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