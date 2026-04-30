Nella registrazione del 29 aprile 2026 di Uomini e Donne si sono susseguite diverse scene nel Trono Over, con alcuni protagonisti che hanno lasciato lo studio e altri che sono tornati in modo deciso. Tra i momenti più discussi ci sono stati un’uscita con una nuova compagna e lacrime di commozione, mentre un altro partecipante ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. La giornata si è svolta in un clima di forte movimentazione tra scontri e dichiarazioni.

Registrazione molto movimentata quella del 29 aprile 2026 di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto gli esponenti del Trono Over, dove non sono mancati scontri, ma anche dichiarazioni importanti, uscite dallo studio e ritorni in grande stile. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ancora non è apparso pronto per la scelta. Anticipazioni Trono Over UeD: la scelta di Alessio e Debora, momento cringe per Marina. Le anticipazioni della registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che Marina Brachetta è stata al centro di un blocco molto movimentato. Tra la donna e Stefano c’è stato uno scambio di messaggi, cosa che ha infastidito gli opinionisti in quanto l’uomo sta sentendo Cristina.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: Alessio Pili Stella esce con Debora, Rosanna in lacrime, Marco via

Notizie correlate

Uomini e Donne: Alessio Pili Stella chatta con Rosanna, la reazione di DeboraNella puntata del 24 aprile, Alessio Pili Stella finisce al centro dello studio dopo una chat di tre ore con Rosanna.

Alessio Pili Stella e Debora pronti a lasciare UeD? Le confessioni di alcuni fanDopo svariate conoscenze, cominciate e finite molto male, pare che Alessio Pili Stella sia riuscito a trovare un discreto equilibrio con Debora...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora Bragetti verso la convivenza? La segnalazione inspettata!; Uomini e Donne: Alessio Pili Stella chatta con Rosanna, la reazione di Debora; Uomini e Donne anticipazioni: coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime; Uomini e donne anticipazioni: Alessio Pili Stella e Deborah litigano sul bacio in spa.

Alessio Pili Stella e Deborah Bragetti escono insieme da Uomini e Donne!| Come ha reagito Rosanna SiinoAlessio Pili Stella e Deborah Bragetti escono insieme da Uomini e Donne! È nata una nuova coppia, come ha reagito Rosanna Siino ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella avvistato con Debora Bragetti: il dettaglio che non è passato inosservatoUomini e Donne, Alessio Pili Stella avvistato con Debora Bragetti: il dettaglio che non è passato inosservato. isaechia.it

«Non voleva perderla e desiderava continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere.» È questo il momento che ha cambiato tutto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Alessio Pili Stella si è messo al pianoforte, ha suonato davanti a tutti e poi ha - facebook.com facebook