Da oggi entra in vigore la legge annuale sulle Pmi, che rafforza l’obbligo di fornire ai dipendenti un’informativa scritta sullo smart working. La norma prevede sanzioni, tra cui multe fino a 7.500 euro e possibile arresto, per i datori di lavoro che non rispettano questa disposizione. La legge mira a garantire una maggiore trasparenza nelle modalità di lavoro a distanza.

Rafforzamento dell’ informativa scritta: è questo il punto cruciale della legge annuale sulle Pmi in vigore da oggi 7 aprile. I datori di lavoro che non consegneranno al lavoratore l’informativa per la sicurezza sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro rischieranno l’ arresto da due a quattro mesi e multe fino a quasi 7.500 euro. Inquadrata come uno strumento indispensabile per la tutela della salute e della sicurezza in contesti diversi dai locali aziendali, specialmente dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato, l’informativa permette al lavoratore di avere adeguati mezzi di consapevolezza. Nello specifico... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Smart working, i datori di lavoro che non trasmettono l’informativa ai dipendenti rischiano arresto e multa fino a 7.500 euro

Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezzaDa oggi il datore di lavoro rischia da due a quattro mesi di arresto ed una sanzione da 1.

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.

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Ecco l'ennesima stangata della piovra burocratica Smart working, arriva una scartavetrata di burocrazia x.com