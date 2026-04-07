Smart working i datori di lavoro che non trasmettono l’informativa ai dipendenti rischiano arresto e multa fino a 7.500 euro
Da oggi entra in vigore la legge annuale sulle Pmi, che rafforza l’obbligo di fornire ai dipendenti un’informativa scritta sullo smart working. La norma prevede sanzioni, tra cui multe fino a 7.500 euro e possibile arresto, per i datori di lavoro che non rispettano questa disposizione. La legge mira a garantire una maggiore trasparenza nelle modalità di lavoro a distanza.
Rafforzamento dell’ informativa scritta: è questo il punto cruciale della legge annuale sulle Pmi in vigore da oggi 7 aprile. I datori di lavoro che non consegneranno al lavoratore l’informativa per la sicurezza sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro rischieranno l’ arresto da due a quattro mesi e multe fino a quasi 7.500 euro. Inquadrata come uno strumento indispensabile per la tutela della salute e della sicurezza in contesti diversi dai locali aziendali, specialmente dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato, l’informativa permette al lavoratore di avere adeguati mezzi di consapevolezza. Nello specifico... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezzaDa oggi il datore di lavoro rischia da due a quattro mesi di arresto ed una sanzione da 1.
Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.
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