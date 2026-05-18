Genova crisi nei centri | 50 dipendenti senza stipendio

A Genova, cinquanta lavoratori di un centro sono rimasti senza stipendio, mentre circa 300 migranti ospitati nella struttura si trovano in difficoltà a causa del mancato pagamento. La situazione si è aggravata dopo il blocco dei pagamenti, che ha coinvolto anche il sostegno economico ai migranti. Nonostante l’intervento di un commissariamento da parte della Prefettura, la crisi economica non è stata risolta, lasciando i dipendenti senza retribuzione e i migranti senza adeguati servizi di sostegno.

? Domande chiave Come influisce il blocco dei pagamenti sulla salute dei 300 migranti?. Perché il commissariamento della Prefettura non ha risolto la crisi economica?. Quali rischi igienici corrono i centri per la mancanza di fondi?. Chi deve intervenire per garantire i salari arretrati ai dipendenti?.? In Breve 300 migranti vivono in condizioni precarie nei centri Minori, Camaldoli, Arte, Serenella e Padiglione 7.. I sindacalisti Cristina D’Ambrosio e Marco Callegari denunciano il fallimento del commissariamento prefettizio.. Mancanza di fondi per visite mediche, vestiario e gestione rifiuti nei centri di Genova.. Incertezza sui nuovi affidamenti per i servizi gestiti dalla Cooperativa San Carlo Onlus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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