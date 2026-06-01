Crespi d’Adda accoglie le diversità mattoncino dopo mattoncino
L’associazione che gestisce Crespi d’Adda ha annunciato un aggiornamento delle iniziative per promuovere l’inclusione nel villaggio operaio, riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco. L’obiettivo è trasformare il luogo in uno spazio dove la cultura si vive come esperienza, favorendo l’accoglienza di persone fragili e la creazione di legami tra i visitatori. Le attività sono rivolte a coinvolgere diverse realtà e sensibilizzare sulla coesione comunitaria.
L’Associazione Crespi d’Adda rinnova il proprio impegno nel rendere il villaggio operaio Patrimonio Unesco un luogo in cui la cultura diventa esperienza viva, capace di accogliere fragilità, creare legami e far sentire ogni persona parte di una comunità. Con il sostegno di Fondazione Cariplo nasce BricksFor, un progetto che introduce tre nuovi percorsi formativi basati sulla metodologia LEGO® Serious Play, LEGO® Play Included e LEGO® Braille pensati per coinvolgere persone di ogni età, con particolare attenzione a chi vive una disabilità. Ispirato alla storia stessa del villaggio, BricksFor mostra come la coesione sociale possa superare le differenze e generare comunità più forti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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