Crespi d’Adda accoglie le diversità mattoncino dopo mattoncino

Notizia in breve

L’associazione che gestisce Crespi d’Adda ha annunciato un aggiornamento delle iniziative per promuovere l’inclusione nel villaggio operaio, riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco. L’obiettivo è trasformare il luogo in uno spazio dove la cultura si vive come esperienza, favorendo l’accoglienza di persone fragili e la creazione di legami tra i visitatori. Le attività sono rivolte a coinvolgere diverse realtà e sensibilizzare sulla coesione comunitaria.