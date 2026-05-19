Crespi d’Adda il villaggio operaio Patrimonio Unesco accoglie le diversità

Crespi d’Adda, il villaggio operaio riconosciuto come Patrimonio Unesco, è stato recentemente al centro di un’iniziativa promossa dall’Associazione locale. L’obiettivo è trasformare il sito in uno spazio dove la cultura si traduce in un’esperienza concreta, in grado di accogliere persone con diverse fragilità e di favorire l’incontro tra individui. L’associazione ha ribadito il proprio impegno nel promuovere un ambiente che favorisca i legami tra i visitatori e la comunità residente.

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L’Associazione Crespi d’Adda rinnova il proprio impegno nel rendere il villaggio operaio Patrimonio Unesco un luogo in cui la cultura diventa esperienza viva, capace di accogliere fragilità, creare legami e far sentire ogni persona parte di una comunità. Con il sostegno di Fondazione Cariplo nasce BricksFor, un progetto che introduce tre nuovi percorsi formativi basati sulla metodologia LEGO® Serious Play, LEGO® Play Included e LEGO® Braille pensati per coinvolgere persone di ogni età, con particolare attenzione a chi vive una disabilità. Ispirato alla storia stessa del villaggio, BricksFor mostra come la coesione sociale possa superare le differenze e generare comunità più forti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crespi dAdda: il villaggio operaio perfetto Sullo stesso argomento Leggi anche: Crespi d’Adda, anche nelle festività di primavera visite al villaggio operaio Unesco Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarloIl villaggio operaio di Crespi d'Adda (Bergamo), da trent’anni Patrimonio Unesco dell’Umanità, apre la stagione delle visite guidate con tante... Crespi d’Adda, il villaggio operaio Patrimonio Unesco accoglie le diversitàL’Associazione Crespi d’Adda rinnova il proprio impegno nel rendere il villaggio operaio Patrimonio Unesco un luogo in cui la cultura diventa esperienza viva, capace di accogliere fragilità, creare le ... bergamonews.it Visita guidata al villaggio patrimonio dell'Unesco di Crespi d'AddaUn viaggio nel cuore di un’epoca in cui il lavoro non era solo fatica, ma anche visione e futuro. Un’esperienza che farà emergere domande e curiosità sul sito UNESCO. Crespi d’Adda non è soltanto un l ... ecodibergamo.it