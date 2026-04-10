La squadra di pallacanestro di Avellino si prepara a disputare la decima partita consecutiva senza sconfitte. Il capitano ha dichiarato che il gruppo si considera una famiglia, dove ciascun giocatore contribuisce con il proprio ruolo. La squadra, dopo aver ottenuto numerose vittorie, si concentra ora sulla partita successiva, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di proseguire questa serie positiva.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino non si ferma più e mette nel mirino il decimo sigillo consecutivo. Dietro la striscia positiva che sta infiammando il PalaDel Mauro c’è la firma di coach Ciro Dell’Imperio, che analizza con lucidità il momento d’oro dei lupi, tra la vittoria nel turno infrasettimanale e la delicata sfida interna contro la Tiber Basket Roma. Per il tecnico biancoverde, i numeri sono la conseguenza naturale di un’identità ritrovata. La solidità mostrata nell’ultima uscita non è passata inosservata: “Veniamo da nove risultati utili e questo è sicuramente per noi una grande iniezione di fiducia – esordisce Dell’Imperio – Soprattutto è un back molto importante per il lavoro che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dell’Imperio: “Siamo una famiglia, ognuno porta il suo mattoncino”

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Coach Dell'Imperio: "Ci godiamo la vittoria, ma subito testa alla Tiber Roma" #Avellino - facebook.com facebook