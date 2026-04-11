Durante il primo Festival dell’Ascolto si sono affrontati i temi della violenza a scuola e della difficoltà dei giovani nel farsi ascoltare dagli adulti. L’evento ha riunito esperti e studenti per discutere delle sfide quotidiane che affrontano gli studenti, evidenziando la mancanza di un reale dialogo tra giovani e figure adulte. L’iniziativa ha messo in luce il bisogno di cambiare approccio e di prestare maggiore attenzione alle voci dei più giovani.

La violenza scolastica e il profondo bisogno di ascolto dei minori sono i temi centrali che hanno animato la chiusura del primo Festival dell'Ascolto. Durante l'evento, tenutosi presso la sede dell'Accademia dell'Inps, la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bellucci, ha affrontato il tema della gestione dei conflitti tra studenti e la responsabilità educativa degli adulti. Il dibattito si è acceso su episodi di aggressione fisica in ambito scolastico, con particolare riferimento . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza a scuola: il grido d’aiuto dei giovani che ignora gli adulti

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Perugia, violenza su un 17enne: arrestato un uomo. Il grido d’aiuto ignorato, indagini in corso.Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di violenza a Perugia, dove un uomo di 45 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri.

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Violenza a scuola: coltelli, aggressioni ai professori e genitori aggressori. Il fenomeno che preoccupa il personale scolasticoLa scuola si confronta da anni con un fenomeno che le statistiche ministeriali documentano con crescente precisione: quello delle aggressioni fisiche al personale docente, perpetrate da studenti minor ... orizzontescuola.it

Francesco Emilio Borrelli. . La gattina Rosi si è salvata dopo aver subito ogni forma di violenza. Questa vicenda deve spingere il parlamento ad approvare norme più efficaci nella tutela degli animali. - facebook.com facebook

I tre imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo - e uno anche di revenge porn -, hanno chiesto il rito abbreviato. E respingono ogni accusa x.com