Il falso mito degli idromassaggi vietati ai minori | cosa dice la legge e perché il pericolo riguarda anche gli adulti

La morte di un ragazzino di dodici anni avvenuta in un hotel di Pennabilli durante le festività pasquali ha portato l'attenzione sulla sicurezza delle vasche idromassaggio. Il bambino è rimasto incastrato sott'acqua nella vasca e ha perso la vita nel reparto di Rianimazione di un ospedale locale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione degli impianti e sui rischi, anche per gli adulti, legati a queste strutture.