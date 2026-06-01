Crepet | La scuola ha perso il suo ruolo gli insegnanti non sono più delle guide per i ragazzi

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha commentato l'aggressione a un insegnante di San Vito Lo Capo da parte di un alunno di 11 anni, affermando che la scuola ha perso il suo ruolo e gli insegnanti non sono più delle guide per i ragazzi. La sua opinione è stata rilasciata in un'intervista al quotidiano Repubblica. Crepet ha sottolineato un cambiamento nei rapporti tra studenti e insegnanti senza approfondire cause specifiche.

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, ha detto la sua circa l’aggressione al docente di San Vito Lo Capo da parte di un alunno di 11 anni. Secondo la sua analisi, l’episodio racchiude in sé tutte le indolenze degli adulti: “Stiamo assistendo alla tempesta perfetta e l’abbiamo creata noi”. Crepet individua tre fattori scatenanti sui quali è urgente intervenire: scuola, famiglia e accesso alla tecnologia. Si tratta di una miscela esplosiva che sta portando la situazione verso un punto di non ritorno, alimentando una preoccupante criminalità minorile diffusa ormai in moltissime città italiane. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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