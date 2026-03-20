Mattarella allo Snals | Decisivo il ruolo di insegnanti e operatori Centralità scuola sempre più esigente

Durante i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, il presidente della Repubblica ha sottolineato il ruolo fondamentale di insegnanti e operatori scolastici, evidenziando come il lavoro di queste figure sia sempre più centrale e richieda una presenza decisiva. Ha anche ricordato l'importanza della scuola nella società attuale, ribadendo la centralità del settore.

In occasione del cinquantesimo anniversario del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (Snals), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alla segretaria generale Elvira Serafini, sottolineando la funzione strategica del sistema educativo in una fase di profonde trasformazioni sociali e culturali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Bimbo di 7 anni salvato a scuola, il sindaco Guerra: "Ringrazio le insegnanti, il preside e gli operatori scolastici"Un bimbo di sette anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava nella scuola elementare padre Lino Maupas di Vicofertile. Scuola: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal contro il Commissariamento della RegioneUna inspiegabile imposizione nei confronti delle comunità scolastiche, delle autonomie e a danno della qualità dell’offerta formativa La scelta del... Contenuti e approfondimenti su Mattarella allo Snals Decisivo il ruolo... Scuola: Mattarella, sua centralità si è fatta ancora più esigente. Da qualità ed effettività del diritto allo studio dipenderà molto del nostro futuroViviamo trasformazioni che toccano ogni ambito del sapere e delle relazioni umane e sociali. La centralità della scuola, se possibile, si è fatta ancora più esigente. Il ruolo, l’impegno, la consider ... agensir.it Mattarella: L’impegno e la considerazione sociale dei docenti e degli operatori della scuola hanno straordinaria rilevanzaOggi, 18 marzo, prende il via a Roma, all’hotel Sheraton, il XIII Congresso Nazionale dello Snals-Confsal, nell’anno in cui cade il cinquantesimo anniversario della fondazione del sindacato. Il presid ... tecnicadellascuola.it