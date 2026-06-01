A Gorizia, il concerto di Cremonini ha attirato circa 25.000 persone. L’artista ha eseguito il suo spettacolo in un’area precedentemente utilizzata come aeroporto, trasformandola in un palco di circa cento metri di lunghezza. La scena è stata allestita con strutture scenografiche di grandi dimensioni, creando un palco esteso e scenicamente imponente. La produzione ha adattato lo spazio aeroportuale per ospitare l’evento, sfruttando le dimensioni e la disponibilità dell’area.

? Punti chiave Come ha fatto Cremonini a trasformare un aeroporto in un'arena?. Quali strutture scenografiche hanno reso il palco lungo cento metri?. Chi ha gestito l'afflusso di spettatori da tutta Italia e Slovenia?. Dove si sposterà il tour dopo il successo di Gorizia?.? In Breve Tour Live26 ha già superato i 350 mila biglietti venduti prima del debutto.. Palco con passerella di 100 metri e quattro torri alte 22 metri.. Servizi di navette e treni extra per spettatori da Italia e Slovenia.. Prossime date 6 e 7 giugno al Circo Massimo di Roma.. Cremonini debutta a Gorizia con il tour Live26 davanti a 25 mila persone. Il 31 maggio l’area dell’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia ha ospitato il debutto del tour Cremonini Live26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonini a Gorizia: 25 mila fan per un debutto monumentale

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Temi più discussi: Cremonini battezza il palco di Gorizia: maxi concerto davanti a 25 mila persone; A Gorizia il grande concerto di Cesare Cremonini; Cesare Cremonini, sopralluogo a Gorizia prima del concerto; Cesare Cremonini canta La Nuova Stella Di Broadway davanti a 25 mila persone a Gorizia.

Un @CremoniniCesare da 110 e lode ieri sera a #Gorizia nella data zero del suo tour 2026. 25 mila gli spettatori nella spianata dell’aeroporto che per la prima volta ha ospitato un concerto. Forti critiche all’organizzazione per viabilità e piano del traffico. #Cre x.com

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