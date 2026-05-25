Cremonini dice siamo a Gorizia ma i fan guardano lo sfondo e notano il dettaglio

Notizia in breve

Cesare Cremonini ha pubblicato un messaggio su Facebook annunciando che si trova a Gorizia, preparando il concerto previsto per oggi all’aeroporto Duca d’Aosta. Tuttavia, alcuni fan hanno notato che lo sfondo della foto mostra dettagli che non corrispondono alla zona di Gorizia. La scena ritrae un ambiente diverso, con elementi che non si trovano nell’area cittadina. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al dettaglio visibile.