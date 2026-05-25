Cremonini dice siamo a Gorizia ma i fan guardano lo sfondo e notano il dettaglio
Cesare Cremonini ha pubblicato un messaggio su Facebook annunciando che si trova a Gorizia, preparando il concerto previsto per oggi all’aeroporto Duca d’Aosta. Tuttavia, alcuni fan hanno notato che lo sfondo della foto mostra dettagli che non corrispondono alla zona di Gorizia. La scena ritrae un ambiente diverso, con elementi che non si trovano nell’area cittadina. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al dettaglio visibile.
Cesare Cremonini scalda l’attesa per il concerto di oggi all’aeroporto Duca d’Aosta e lo fa con un post su Facebook, pieno di entusiasmo per il Friuli. “Siamo a Gorizia!!”, scrive il cantante sui social, raccontando l’emozione per il live e per il palco costruito attorno a una grande idea scenica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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