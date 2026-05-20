A Gorizia si sta preparando un evento musicale con la presenza di un artista molto atteso. L’organizzazione ha predisposto un piano logistico che prevede l’utilizzo di navette per portare i fan dall’aeroporto all’area del concerto. Sono stati stabiliti orari e costi specifici per i bus di andata e ritorno, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di circa 25.000 persone. La gestione delle navette si inserisce in un piano più ampio per garantire la mobilità durante l’evento.

? Punti chiave Come funzionerà il sistema di navette per raggiungere l'area concerto?. Quali sono gli orari e i costi dei bus per il rientro?. Come gestirà Trenitalia il flusso di migliaia di fan verso Trieste?. Cosa cambierà per l'aeroporto dopo questo evento da 25mila persone?.? In Breve Servizio navette APT con 310 corse e 10.000 posti al costo di 5 euro.. Trenitalia attiva 4 treni straordinari verso Trieste e Venezia dalle ore 1:30.. Assessori Luca Cagliari e Cristina Amirante coordinano la mobilità per i 25.000 fan.. Evento testa la riqualificazione dell'area aeroportuale Amedeo Duca d'Aosta per grandi eventi.. Il Comune di Gorizia ha presentato mercoledì 20 maggio il piano logistico per il concerto di Cesare Cremonini previsto domenica 31 maggio presso l’area dell’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonini a Gorizia: piano logistico per 25mila fan all’aeroporto

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