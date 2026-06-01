Crediti di Sostenibilità | un progetto di responsabilità sociale d' impresa per favorire la gestione sostenibile e la resilienza delle foreste appenniniche

Il 28 maggio, nell’ambito del convegno “Foreste e Futuro” organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, BCC Felsinea ha ricevuto un attestato di riconoscimento. La banca è stata premiata per aver partecipato, insieme ad altre 49 aziende e organizzazioni, a un progetto di responsabilità sociale d’impresa dedicato ai crediti di sostenibilità. Il progetto punta a favorire la gestione sostenibile e la resilienza delle foreste nelle aree appenniniche.

Il 28 maggio, BCC Felsinea ha ricevuto a Reggio Emilia, nell’ambito del convegno “Foreste e Futuro” organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, un attestato di riconoscimento per aver contribuito, insieme ad altre 49 aziende e organizzazioni, al sostegno della gestione. 🔗 Leggi su Today.it

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Associazioni forestali e sostenibilità economica: strategie di gestione e opportunità di crescita

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Temi più discussi: Boschi compensa-smog: ora i crediti di sostenibilità diventano anche ‘tascabili’; Aziende e innovazione ambientale. Il progetto ’Foreste&futuro’ mette al centro il Parco dell’Appennino; Sostegno alle foreste appenniniche: riconoscimento a BCC Felsinea; Dalla rendicontazione alla strategia nella transizione sostenibile delle banche.

Incitare alla sostenibilità sembra semplice, ma il sistema non funziona davvero in questo modo reddit

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