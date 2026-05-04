SSC Napoli e Ail insiemeper un nuovo progetto di responsabilità sociale

Il club calcistico ha reso noto di aver avviato una collaborazione con AIL, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Questa iniziativa mira a sostenere progetti di responsabilità sociale e coinvolge l’associazione in attività di sensibilizzazione e supporto a favore delle persone colpite da queste malattie. La partnership è stata ufficializzata di recente attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – SSC Napoli annuncia una nuova iniziativa di responsabilità sociale con AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – ETS. Il Club è il primo in ambito calcistico a sviluppare un accordo diretto con AIL Nazionale, con un progetto che prevede diverse iniziative in città per sensibilizzare la comunità sui temi legati alle malattie del sangue e al valore della ricerca. La collaborazione è tesa a promuovere l’impegno di AIL nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e nell’assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. Attraverso le attività che saranno sviluppate insieme, SSC Napoli e AIL intendono far crescere l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: “Osio in…Bottega”: nasce un nuovo progetto di inclusione sociale: domenica 8 marzo la presentazione in piazza Stazione di Posta e progetto Housing First: un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex CasermaArezzo, 7 aprile 2026 – Inaugurati questa mattina i nuovi spazi che ospiteranno la Stazione di Posta e l’Housing First, realizzati all’interno...