Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Alle facoltà di Economia e Scienze Politiche dell'Università Roma Tre si discutono oggi le proposte di sviluppo sostenibile contenute nel 'Manifesto di nuova economia sociale e sostenibile', al centro del congresso che nella prima giornata di ieri è stato ospitato dall'Università di Roma Tor Vergata, per la terza conferenza internazionale di 'Renaissance in Economics'. Un incontro che mette assieme ospiti internazionali a livello accademico, rappresentanti istituzionali e organizzazioni del mondo economico e sociale e civile, che si confrontano sulle grandi trasformazioni in atto: crisi climatica, disuguaglianze, transizione tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, all'Università Roma Tre si discute 'Manifesto di nuova economia sociale e sostenibile'

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