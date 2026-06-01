Cracovia torna capitale mondiale del cinema | al via il 66° Krakow Film Festival

Dal 31 maggio al 7 giugno 2026 si svolgerà a Cracovia la 66ª edizione del Krakow Film Festival. La manifestazione, uno dei festival cinematografici più antichi e riconosciuti in Europa, si concentra su cinema documentario, d’animazione e cortometraggi. La città torna così a essere considerata un punto di riferimento internazionale per il settore cinematografico. La rassegna attirerà registi, produttori e pubblico da diversi paesi.

Dal 31 maggio al 7 giugno 2026 Cracovia si trasformerà nuovamente nella capitale internazionale del cinema documentario, d’animazione e del cortometraggio grazie alla 66ª edizione del Krakow Film Festival, uno degli appuntamenti cinematografici più prestigiosi e longevi d’Europa. La manifestazione proseguirà anche online dal 5 al 19 giugno attraverso la piattaforma KFF VOD. Con quasi 200 film provenienti da tutto il mondo e oltre 100 anteprime internazionali e polacche, il festival si conferma un punto di riferimento per autori, produttori, critici e appassionati di cinema. Per oltre una settimana, la città polacca ospiterà incontri, proiezioni e iniziative che metteranno in dialogo culture, storie e prospettive diverse. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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