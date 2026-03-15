Al Cinema Teatro Verdi torna Oltre il giardino film festival

Il 24 marzo 2026 partirà la nuova edizione di “Oltre il giardino”, rassegna di film sul tema del Verde nelle sue più varie declinazioni, sempre grazie agli spunti ed al prezioso lavoro del film-maker Emilio Tremolada, autore di due dei documentari in programma, la prima il 24 marzo sul giardino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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