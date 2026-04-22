Ennesimo Film Festival 2026 Fiorano Modenese torna capitale internazionale del cortometraggio
A Fiorano Modenese, si svolge la tredicesima edizione dell’Ennesimo Film Festival, dedicata al cortometraggio. La manifestazione si svolge in otto giorni, con oltre cinquanta appuntamenti che si tengono principalmente al Teatro Astoria e nel centro storico. La città si trasforma ancora una volta in un punto di riferimento internazionale per il cinema breve, attirando partecipanti e pubblico da diverse regioni. La rassegna presenta un totale di centocinquanta cortometraggi in programma.
Oltre cinquanta appuntamenti distribuiti in otto giorni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria e il centro storico di Fiorano Modenese trasformato ancora una volta in una grande cittadella del cinema: torna Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio - centocinquanta saranno.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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