Torna Cover me la sfida musicale sulle canzoni di Bruce Springsteen

Da martedì 31 marzo sono aperte le iscrizioni a “Cover me”, il contest musicale che si svolge a Bergamo e che invita i musicisti italiani a reinterpretare le canzoni di Bruce Springsteen. La sfida consiste nel smontare e riassemblare le tracce originali, mantenendo intatta l’essenza delle composizioni. Ogni anno, il concorso mette alla prova la capacità di trasmettere il sentimento delle canzoni del rocker statunitense.

Bergamo. Da martedì 31 marzo sono aperte le iscrizioni del contest che in Italia ogni anno pone ai musicisti una delle sfide più affascinanti del rock: prendere una canzone di Bruce Springsteen, smontarla, riassemblarla e farla propria senza perderne l’anima. Cover Me, organizzato dall’associazione Noi & Springsteen, invita artisti, musicisti e band a confrontarsi con il repertorio del rocker del New Jersey, offrendo loro uno spazio di visibilità e condivisione attraverso il web, i social e gli eventi dal vivo collegati al festival dedicato a Springsteen a Bergamo. L’obiettivo resta quello di incoraggiare una lettura personale e creativa dei... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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