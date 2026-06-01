Così sport e riciclo fanno squadra in classe

In alcune scuole, attività sportive e pratiche di riciclo si integrano nelle lezioni, coinvolgendo gli studenti in progetti pratici. Le iniziative prevedono l’utilizzo di materiali riciclati per creare attrezzi sportivi o allestimenti, promuovendo la consapevolezza ambientale attraverso attività fisiche. Questi interventi puntano a combinare educazione ambientale e sport, favorendo la partecipazione attiva degli studenti. Le attività si svolgono durante l’orario scolastico, senza interventi di enti esterni.

Parafrasando un celebre detto del poeta latino Orazio ( Ridentem dicere verum, ossia, dire la verità scherzando), possiamo dire che, giocando con gli alunni della scuola primaria, è stata trasmessa a loro una sacrosanta verità: il riciclo fa bene all’ambiente e anche alle nostre tasche: è successo in una grande festa a favore della salvaguardia dell’ambiente che si è svolta nei giorni scorsi nella tenuta presidenziale di Castelporziano, alle porte di Roma. Protagonisti 200 ragazzi di alcune scuole romane che hanno incontrato il mondo dello sport e del riciclo. Una iniziativa promossa da Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del Coni e l’ospitalità del Segretariato generale della presidenza della Repubblica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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