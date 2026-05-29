Il progetto “Riciclo di classe” è stato presentato presso la tenuta presidenziale di Castelporziano. L'iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in attività di educazione ambientale attraverso attività di riciclo e sensibilizzazione sul tema. Il programma si rivolge alle scuole e combina pratiche di tutela ambientale con attività sportive. La presenza del progetto in questa sede segna una tappa importante per la diffusione delle iniziative di educazione ambientale tra i più giovani.

“Oggi portiamo il progetto ‘Riciclo di classe’ nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Un risultato davvero importante, non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l’unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attraverso la collaborazione tra Conai e il Coni”. Lo ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fontana (Conai): “Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini”

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Fontana (Conai): Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini

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