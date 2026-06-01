Una settimana fa, a Mandello del Lario, due gruppi di adolescenti sono venuti alle mani mentre aspettavano il treno per Milano. La rissa è avvenuta vicino alla stazione, coinvolgendo giovani che frequentano le spiagge e i porti del lago. I gruppi, spesso protagonisti di comportamenti violenti, sono diventati protagonisti delle cronache locali, che segnalano un incremento di atteggiamenti aggressivi nelle zone di Iseo, Garda e Lario.

Iseo (Brescia), 1 giugno 2026 – Una settimana fa, dopo una domenica in spiaggia a Mandello del Lario, nel Lecchese, due gruppi di ragazzini si sono affrontati in stazione, in attesa del treno per Milano. Insulti, minacce, spintoni. La rissa finisce sui binari bloccando la circolazione dei treni. L’ultimo episodio di violenza, L’ennesimo. E adesso che inizia la stagione estiva, il “pellegrinaggio” dei vacanzieri della domenica porta con sé anche il rischio sicurezza. Soprattutto nelle località di lago. In spiaggia, ma anche nelle stazioni e sui treni, su cui spesso molte compagnie di giovani e giovanissimi viaggiano senza biglietto. E poi c’è chi staziona sul lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Così Lario, Iseo e Garda sono diventati terra di conquista dei maranza: padroni dei “treni del lago” e scatenati sulle spiagge e nei porti

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