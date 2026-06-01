Così è la vita il memorial Peppe Stellittano premia i giovani poeti | ecco i vincitori

La quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita” si è conclusa con una cerimonia ricca di emozioni e applausi. Durante l’evento, il memorial dedicato a Peppe Stellittano ha premiato i giovani poeti vincitori, in presenza di un pubblico numeroso. La manifestazione ha celebrato la memoria di Stellittano, figura molto apprezzata nella comunità, attraverso la poesia e la partecipazione collettiva.

Tra emozione, applausi e una significativa partecipazione di pubblico si è conclusa la quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, figura profondamente amata e ancora oggi ricordata dalla comunità per la sua sensibilità umana, l’amore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Memorial Peppe Stellittano: le parole della Dirigente scolastica Cassiodoro-Don Bosco Eva Nicoló

Notizie e thread social correlati

“Così è la vita”, grande attesa per il memorial dedicato a Peppe StellittanoDomani sera si terrà all’Istituto Comprensivo di Pellaro la serata finale della quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita”.

Premio di Poesia “Così è la vita”: quinta edizione del memorial dedicato a Peppe StellittanoSabato 30 maggio alle ore 20, nel cortile della Scuola Media Don Bosco di Pellaro, si terrà la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”.

Argomenti più discussi: Pellaro celebra Peppe Stellittano: il dialetto passa dai giovani nella quinta edizione del Memorial Così è la vita · ilreggino.it; Pellaro celebra il dialetto e la memoria: presentata la quinta edizione del memorial Così è la vita; Così è la vita, a Pellaro la serata finale del concorso di poesia dialettale nel ricordo di Peppe Stellittano; Pellaro celebra la poesia dialettale nel ricordo di Peppe Stellittano.

La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo: Chi ha lavorato con lui non si è comportato cosìLa figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ospite di La Volta Buona ha ricevuto un regalo da Caterina Balivo: lo spartito d’oro della Siae. Davanti all’omaggio per il padre, non ha trattenuto le lacrime. fanpage.it