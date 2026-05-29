Così è la vita grande attesa per il memorial dedicato a Peppe Stellittano

Domani sera si terrà all’Istituto Comprensivo di Pellaro la serata finale della quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita”. L’evento è dedicato a Peppe Stellittano, figura storica della comunità, nota come poeta e artigiano. La manifestazione si svolgerà presso l’auditorium dell’istituto e vedrà la partecipazione di diversi autori locali che presenteranno le loro poesie in dialetto. La serata concluderà il concorso, che ha coinvolto numerosi partecipanti negli ultimi mesi.

Domani sera, all’Istituto Comprensivo "Cassiodoro-Don Bosco" di Pellaro, si alzerà il sipario sulla serata conclusiva della quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, figura storica della comunità locale, poeta, artigiano e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Premio di Poesia “Così è la vita”: quinta edizione del memorial dedicato a Peppe StellittanoSabato 30 maggio alle ore 20, nel cortile della Scuola Media Don Bosco di Pellaro, si terrà la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”.

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