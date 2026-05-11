Premio di Poesia Così è la vita | quinta edizione del memorial dedicato a Peppe Stellittano
Sabato 30 maggio alle ore 20, nel cortile della Scuola Media Don Bosco di Pellaro, si terrà la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”. L'evento, dedicato a Peppe Stellittano, rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale del territorio reggino. La manifestazione si svolge all'aperto, coinvolgendo partecipanti e pubblico in un momento dedicato alla poesia.
Sarà il cortile della Scuola Media Don Bosco di Pellaro ad ospitare sabato 30 maggio, alle ore 20, la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale del territorio reggino.L’evento, organizzato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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