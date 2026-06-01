Cosenza auto in fiamme sulla Ss 106 | quattro morti

Notizia in breve

Un’auto è esplosa in fiamme sulla SS 106 jonica vicino a un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Quattro persone sono morte nel rogo, che si è sviluppato lungo la strada. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le indagini. Nessuna altra vettura o persona coinvolta è stata segnalata.