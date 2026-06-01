Cosenza auto in fiamme sulla Ss 106 | quattro morti
Un’auto è esplosa in fiamme sulla SS 106 jonica vicino a un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Quattro persone sono morte nel rogo, che si è sviluppato lungo la strada. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le indagini. Nessuna altra vettura o persona coinvolta è stata segnalata.
(Adnkronos) – Quattro persone hanno perso la vita nel rogo di un'auto avvenuto, per cause in corso di accertamento, nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada statale 106 jonica ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di migranti. Sul posto le forze dell'ordine, la Polizia stradale, personale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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