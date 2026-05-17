Un incidente grave si è verificato lungo la strada statale 106, coinvolgendo un’auto e una moto. Un ragazzo di 17 anni, che viaggiava in sella alla motocicletta, ha perso la vita a seguito dello scontro. Un altro giovane, che si trovava a bordo dell’auto, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono ancora state rese note. L’incidente è avvenuto a Pardesca, dove le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e i soccorsi.

? Punti chiave Come è avvenuto l'impatto tra l'auto e la moto a Pardesca?. Quali sono le condizioni cliniche del secondo giovane ferito?. Perché quel tratto della SS 106 è considerato così pericoloso?. Cosa hanno accertato i rilievi sulla dinamica dello scontro?.? In Breve Secondo giovane ferito trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Locri in condizioni gravi.. Scontro avvenuto nella serata di ieri in località Pardesca vicino a Bianco.. Indagini in corso per accertare dinamica e velocità sulla SS 106 in provincia Reggio Calabria.. Residenti segnalano la pericolosità strutturale del tratto stradale della Locride.. Un tragico scontro tra un’auto e una motocicletta ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni nella serata di ieri vicino a Bianco, in località Pardesca sulla Strada Statale 106. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SS 106: morto un 17enne dopo lo scontro con un’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragedia sulla Statale 106, l'ultimo saluto ad Antonio e Chiara

Sullo stesso argomento

Tragedia sulla Romea: morto il motociclista dopo lo scontro con un’auto? Cosa scoprirai Come è avvenuta la dinamica dello scontro al chilometro 21? Chi ha causato la collisione che ha coinvolto il motociclista? Perché...

Tragedia sulla SS 106: scontro mortale a Steccato di Cutro, 4 feritiUn violento impatto sulla statale 106 ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro individui nella mattinata di questo venerdì...

Incidente mortale sulla Statale 106: un morto e quattro feritiL'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando due veicoli si sono scontrati lungo il tratto della Statale 106, nei pressi del ponte sul fiume Tacina, a Steccato di Cutro. Il violento impatto ha ... it.blastingnews.com