La ricetta Ue | fondi di Coesione e Pnrr per affrontare la crisi energetica

Notizia in breve

La Commissione Europea dovrebbe rispondere questa settimana alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sul Patto di Stabilità. La proposta prevede l’utilizzo di fondi di Coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per affrontare la crisi energetica. La decisione riguarda l’accesso a risorse aggiuntive per sostenere le misure di emergenza e rilancio economico. La risposta europea si inserisce in un quadro di interventi per gestire le conseguenze della crisi energetica in Italia.