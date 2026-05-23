La ricetta Ue | fondi di Coesione e Pnrr per affrontare la crisi energetica
La Commissione Europea dovrebbe rispondere questa settimana alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sul Patto di Stabilità. La proposta prevede l’utilizzo di fondi di Coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per affrontare la crisi energetica. La decisione riguarda l’accesso a risorse aggiuntive per sostenere le misure di emergenza e rilancio economico. La risposta europea si inserisce in un quadro di interventi per gestire le conseguenze della crisi energetica in Italia.
Regio Corner, la newsletter che ogni due settimane vi racconta le notizie più importanti sulla politica regionale e di coesione dell'Unione europeaQuesta settimana la Commissione dovrebbe rispondere alla richiesta dell'Italia di concedere flessibilità rispetto al Patto di Stabilità anche per le. 🔗 Leggi su Today.it
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