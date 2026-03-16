Taranto punta sui servizi sociali | due progetti candidati al Just Transition Fund

Il Comune di Taranto ha presentato due progetti al PN Just Transition Fund Italia 2021-2027, un programma europeo dedicato a sostenere i territori impegnati nella transizione economica e industriale. I progetti riguardano principalmente servizi sociali e sono stati candidati nell’ambito di questa iniziativa per favorire il cambiamento nel settore. La candidatura è stata annunciata recentemente e riguarda interventi specifici nel settore sociale.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto candida due nuovi interventi al PN Just Transition Fund Italia 2021-2027, il programma europeo pensato per sostenere i territori coinvolti nei processi di transizione economica e industriale. L’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare la rete dei servizi sociali e dei presidi educativi attraverso nuove infrastrutture dedicate alla comunità. La Giunta comunale ha approvato la candidatura dei due progetti nell’ambito della Priorità 2 – Azione 2.8, misura dedicata alle infrastrutture sociali. Gli interventi puntano a potenziare il welfare territoriale e a rispondere ai bisogni sociali emergenti, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto punta sui servizi sociali: due progetti candidati al Just Transition Fund Articoli correlati Leggi anche: M5S Taranto contro Iaia: “Propaganda sui progetti CIS, Taranto senza risorse, lavoro e sicurezza” Bordighera, tragedia per una bimba di due anni: autopsia lunedì e indagini sui servizi sociali. Madre in carcere.Una profonda ondata di tristezza ha investito Bordighera, pittoresca località della costa ligure, in seguito alla tragica scomparsa di una bambina di... Tutti gli aggiornamenti su Just Transition Fund Discussioni sull' argomento Taranto punta sul welfare: nuove assunzioni e infrastrutture sociali al centro del confronto tra CISL FP e Comune; San Giorgio Ionico, Villa Pomes rinasce come centro per la disabilità. TecnoNidi Just Transition Fund per Taranto ‘Innovazione, occupazione e sostenibilità’Con una dotazione di 20 milioni di euro e la possibilità di incrementare innovazione e occupazione, è attivo dal 29 gennaio 2026 TecnoNidi Just Transition Fund, avviso espressamente rivolto alle ... affaritaliani.it Taranto, 750 milioni alla Puglia dal Just Transition Fund: ecco il dettaglio delle risorseTARANTO - «L'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato il Piano Esecutivo del Piano ... lagazzettadelmezzogiorno.it TARANTO - Avviato il confronto istituzionale previsto dal protocollo tra Comune e Commissario straordinario. Sul tavolo progetti finanziati da Cis e Just Transition Fund, dalla riqualificazione urbana alla tutela del Mar Piccolo - facebook.com facebook