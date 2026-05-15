Svolta storica alla Milano Fashion Week la Camera della Moda dice addio alle pellicce | nessun divieto ma linee guida

Durante la Milano Fashion Week, la Camera della Moda italiana ha comunicato che non presenterà più collezioni con pellicce. La decisione riguarda esclusivamente le attività promozionali legate alla manifestazione, senza prevedere un divieto assoluto sulla produzione o sulla vendita di pellicce. La comunicazione è arrivata attraverso un annuncio ufficiale, in cui si specifica che la partecipazione alle sfilate avverrà senza l’utilizzo di pellicce come elemento promozionale. La scelta si basa sull’adozione di nuove linee guida.

La Camera nazionale della moda italiana ha annunciato oggi che non promuoverà più la pelliccia in occasione della Milano Fashion Week, di cui è titolare esclusivo del marchio. Le linee guidaCnmi ha messo a punto le ‘Linee guida sull’uso della pelliccia durante le sfilate della Milano Fashion. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Anna alla sfilata di GCDS per la Milano fashion week #annapepe #annapep3

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