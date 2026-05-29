Dal 5 al 7 giugno si svolge la quarta edizione di Cortona Comics, un festival dedicato a fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop. L’evento trasforma la provincia di Arezzo in un palcoscenico diffuso, offrendo mostre, spettacoli, debutti e ospiti. Tre giorni di attività che coinvolgono diverse location e attirano appassionati e visitatori alla scoperta di nuove proposte e artisti emergenti.

Fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop in un’unica esperienza urbana immersiva. Dal 5 al 7 giugno la provincia di Arezzo, si trasforma nel palcoscenico diffuso della quarta edizione del festival Cortona Comics. Tra i momenti simbolici il concerto di Tony Pitony, la sera del 5 giugno allo Stadio di Cortona, e la mostra ’Pk – Dietro la maschera’. Ecco perché non poteva essere che ’Identità Segrete’, il tema di quest’anno. Il centro storico si animerà tra piazze, vie e palazzi storici, cuore culturale appunto la mostra ’Pk – Dietro la maschera’ allestita nel Chiostro di Sant’Agostino e curata da Max Monteduro, Direttore Creativo della manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tre giorni con ’Cortona Comics’. Mostre, spettacoli, debutti, ospiti

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