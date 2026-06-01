Corteo antimilitarista a Lecco il 2 giugno | in piazza contro guerra e riarmo

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà un corteo antimilitarista a Lecco. Gli attivisti manifesteranno in piazza contro la guerra e il riarmo. La protesta è prevista nel centro della città e coinvolgerà diverse persone che si oppongono alle politiche militari. La manifestazione si svolgerà senza autorizzazioni ufficiali e si concentrerà su temi pacifisti e di disarmo.

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, un gruppo di attivisti lecchesi protesterà a Lecco. Appuntamento alle 10 in piazza Diaz, punto di partenza del corteo antimilitarista organizzato dall'Assemblea permanente contro le guerre, collettivo locale che da mesi costruisce. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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